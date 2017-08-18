Silivri'de işkence iddiası: 30 gardiyan darp etti; doktor, 'Siz kendi kendinizi dövmüşsüz' dedi!

Silivri Cezaevi'nde DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Umut Gündüz Altın, Murat Yüksel ve Musa Kurt 30’u aşkın gardiyan tarafından darp edildiği öne sürüldü. Oğlunu ziyarette ettiği sırada üzerindeki darp izlerini gören Baba Cengiz Altın, "Oğlum, Silivri Cezaevi’ne sırf işkence için özel ekiplerin getirildiğini söylüyor. Sürekli darp ediliyorlar" ifadesini kullandı. Altın, oğlu ve diğer iki arkadaşının darp edildikten sonra cezaevi doktoruna göründüklerini söyleyerek, “Doktor kendilerine 'siz kendi kendinizi dövmüşsüz' demiş" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde DHKP/C üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan Umut Gündüz Altın, Murat Yüksel ve Musa Kurt havalandırmada bulunan kamerayı kapattıkları iddiasıyla 30’u aşkın gardiyan tarafından darp edildi. Umut Gündüz Altın’ın babası Cengiz Altın, oğlu ile beraber darp edilen Yüksel ve Kurt’un gözlerinin görmediğini söyledi. Baba Altın, “Oğlumun kaburgalarında ağrılar var. Vücudu morluklarla dolu. Silivri Cezaevi’ne işkence için özel ekipler getirilmiş” dedi.

Umut Gündüz Altın 9 ay önce DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Önce Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi. İki ay önce ise 18 yaşını doldurduğu için Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne sevk edildi.

Altın’ı önceki gün cezaevinde ziyaret eden babası Cengiz Altın, çocuğunun vücudundaki morlukları görünce dehşete kapıldı. Baba Altın oğlunun cezaevinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“30’u aşkın gardiyan koğuşu basmış. Oğlum ve iki arkadaşına havalandırmadaki kamerayı kapatıp, çöp kovasını aldıklarını söyleyerek öldüresiye dövmüşler. Murat Yüksel ve Musa Kartı çıplak şekilde soyup süngerli odaya kapatmışlar. Oğlum, Silivri Cezaevi’ne sırf işkence için özel ekiplerin getirildiğini söylüyor. Sürekli darp ediliyorlar.”

Altın, oğlu ve diğer iki arkadaşının cezaevi doktoruna göründüklerini söyleyerek, “Doktor kendilerine siz kendi kendinizi dövmüşsüz demiş. Çocuklarımız neden kendi kendini dövsün. Bu kadar komik bir doktor tespiti olabilir mi” diye sordu. Cezaevi yönetimi ile görüşmediğini söyleyen Altın, “Ne konuşacağım ki... Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum. Bugün avukatı gidip görüşecek. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Cezaevlerinde durum çok vahim” dedi.