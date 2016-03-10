Silivri'de IŞİD operasyonu; 1 kişi gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de yaptığı operasyonla, kandırdığı kişileri IŞİD’e götürmek istediği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD adına, 16 yaşındaki genç bir kızı kandırıp, Suriye’ye götürmek istediği iddia edilen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Büyükçekmece’de düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonla kurtarılan genç kız ailesine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükçekmece’de 16 yaşındaki Z.E. örgüt adına hareket ettiği öne sürülen bir kişi tarafından kandırıldı. IŞİD adına hareket ettiği öne sürülen kişiyle kandırılan Z.E. Suriye’ye gitmek üzere üç gece Marmara Ereğlisi’ndeki bir evde kaldı.

Şüpheli şahsı takip eden ve genç kızı tuzağa düşürmeye çalıştığını tespit eden İstanbul Jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti. Genç kızın Suriye’ye götürülmek üzere Büyükçekmece‘de yola çıkacağını tespit eden ekipler operasyondüzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, genç kız kurtarılarak ailesine teslim edildi.