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Silivri'de hangi parti birinci oldu?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Silivri Cezaevi'nde kullanılan toplam 3 bin 214 oy sonucuna göre HDP birinci parti olarak çıktı

02 Nisan 2014 15:14

Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde Silivri Cezaevi'nden birinci parti olarak HDP çıktı. İkinci sırayı ise AKP aldı. AKP ve HDP, cezaevi oylarının yüzde 65'ini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Silivri Cezaevi 'nde toplam 3 bin 214 oy kullanıldı. Bu oylardan 3 bin 99'u geçerli, 115'i ise geçersiz sayıldı. Geçerli oyların ilk 4 partiye göre dağılımı ise şöyle: HDP 1070, AKP 964, CHP 722 ve MHP ise 194 oy aldı.

İlçe Belediye Başkanlığı için kullanılan 3 bin 225 oydan 3 bin 103'ü geçerli, 122'si ise geçersiz sayıldı. Geçerli oyların ilk 4 partiye göre dağılımı da şöyle: HDP 1073, AKP 947, CHP 693 ve MHP 239

İlçe Belediye Meclis üyeliği için kullanılan 3 bin 211 oydan 3 bin 92'si geçerli ve 119'u da geçersiz sayıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı pusulalarında olduğu gibi ilçe meclis üyeliğinde de yine ilk parti HDP, ikinci parti ise AKP çıktı. İlçe Meclis Üyeliği için kullanılan oylardan geçerli olanlarının ilk 4 partiye göre dağılımı da şöyle: HDP bin 66, AKP 916, CHP 669 ve MHP 256

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