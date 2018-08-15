T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri'de hafriyat kamyonu eve girdi

İstanbul,(DHA) SİLİVRİ'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi

15 Ağustos 2018 16:38

İstanbul,(DHA)
SİLİVRİ\'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gazitepe Mahallesi\'nde Nurullah G. yönetimindeki 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OlaydaGazitepe Mahallesi NurullahZOSKazaSürücünün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24