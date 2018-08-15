T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİLİVRİ'DE HAFRİYAT KAMYONU EVE GİRDİ

  Haber-Kamera: İstanbul DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi

15 Ağustos 2018 16:34

 

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Silivri\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gazitepe Mahallesi\'nde Nurullah G. yönetimindeki 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
-Kamyonun çekilmesi
-Evden görüntü
-Zarar gören duvar
-Detalar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SilivriOlaydaGazitepe Mahallesi NurullahZOSKazaSürücününDökümü Kamyonun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24