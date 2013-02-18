Silivri'de gün biber gazı ve tazyikli su ile başladı

Ergenekon davasının 276. duruşması öncesinde, Ergenekon'dan yargılananlara destek amaçlı Silivri Cezaevi önüne grup ile jandarma arasında gergin anlar yaşandı. Duruşmanın yapıldığı binaya girmek isteyen gruba, jandarma tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulundu.

'İrem Çiçek isyan etti'

Bu arada duruşmaya gelen tutuklu sanıklardan Emekli Albay Dursun Çiçek'in aynı zamanda avukatı olan kızı İrem Çiçek, Oda TV davasının tutuksuz sanıklardan gazeteci Müyesser Yıldız ve yakınlarıyla arama noktasında bir süre bekletildi.

Bekletilmesine kıza Çiçek basın mensuplarına "İçeri alınmıyoruz. Avukatlar içeri alınmıyor. Bunlar mahkeme değil, artık verecekleri karardan korkuyorlar. Adaletsizliğin bu kadarı. Müesser Yıldız sanık ve içeri alınmıyor." dedi. Çiçek ve beraberindekiler bir süre sonra içeri alındı.

Cezaevine geliş noktasında oluşturulan arama noktalarından 350 kişilik salon kapasitesi çerçevesinde avukat ve tutuklu yakını alınacağı öğrenildi.

'CHP'li vekiller de Silivri'de'

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri de duruşmayı izlemek için Silivri'ye geldi. CHP'li vekillerden Umut Oran cezaevi çevresinde yaşanan olayları protesto etti. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Oran, cezaevine gelen insanların içeri alınmamasının insanı bir tutum olmadığını söyledi.