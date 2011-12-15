Silivri'de gardiyan krizi



T24 - Silivri Cezaevi'nde biri başgardiyan 15 infaz koruma memuru meslekten ihraç edildi. Gerekçe, emekli orgeneraller İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan ile Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu yakınlarıyla telefonda görüşmek.





Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre; Silivri 4 ve 5 No'lu Cezaevi'nde, biri başgardiyan toplam 15 infaz koruma memurunun sanık yakınlarıyla telefonda görüştükleri gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.





Teknik takip yapıldı

Başgardiyanın Balyoz sanığı Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın bir yakınıyla, gardiyanlardan birinin ise Ergenekon tutuklusu Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan'la telefonda konuştuğu belirlendi. Kayda geçen görüşmelerden birinde Nazlıcan Özkan'ı arayan gardiyan, Tuncay Özkan'ın temiz çamaşır talebini iletiyor. Dinlemeye takılan bir diğer telefon görüşmesi ise başka bir gardiyanın Balyoz sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın yakınıyla yaptığı telefon konuşması.



Gardiyanların tutuklu yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmeleri Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nu harekete geçirdi.





Sözlü irtibat kesildi



Cezaevinde çalışan biri başgardiyan 15 infaz koruma memuru, 657 Sayılı Kanunu'nda 13 Şubat 2011'de yapılan değişiklik kapsamında ihraç edildi. Gardiyanların kendilerini, 'Yardım istediler biz de telefon açtık. Herhangi bir karşılığı olmadı' şeklinde savundukları öğrenildi. Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen gardiyanlara tazminat verilmedi. 10 günde 15 gardiyanın meslekten men edilmesi üzerine infaz koruma memurlarının Ergenekon ve Balyoz tutuklularıyla sözlü irtibatı kesildi. Bazılarının ise telefonlarını değiştirdiği öğrenildi.







