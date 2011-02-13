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SİLİVRİ'DE FUHUŞ VE KUMAR OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 11:59

-SİLİVRİ'DE FUHUŞ VE KUMAR OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Silivri'de düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonunda, 13'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.   Alınan bilgiye göre, Silivri'de 4 yıldızlı bir otelde kumar oynatıldığı ve fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.  Otelde yabancı uyruklu 13 kadın ile Türk vatandaşı 15 erkek gözaltına alınırken, otelin özel bir bölmesinin kumarhane olarak kullanıldığı ve çok sayıda oyun aracı ele geçirildiği bildirildi. Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 13 kadının, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Diğer 15 kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

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