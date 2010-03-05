Silivri'de 'Firar' oyunu

T24 - Ergenekon ve Balyoz soruşturmasından tutuklanan ünlü isimlerin kaldığı Silivri Cezaevi'nde ilginç seminer. 8 ilin jandarma alay komutanlarını bir araya getirecek eğitim çalışmasının konusu çarpıcı: Güvenlik ve olası firar durumunda alınacak önlemler.





Türkiye'nin en güvenlikli cezaevi olarak gösterilen ve birbirinden ünlü isimlerin tutuklu olduğu Silivri Cezaevi bugün ilginç bir eğitim çalışmasına sahne olacak. Akşam gazetesinin haberine göre cezaevi güvenliği ve firar durumuna karşı alınacak önlemlerin işleneceği seminer eğitim çalışmasına İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Yaşar başkanlık edecek. Bu önemli toplantıya İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Kırklareli il jandarma alay komutanları da katılıyor. Seminerde cezaevine olası bir saldırı, mahkumların firarı, toplu isyan gibi konularda neler yapılması gerektiğine yönelik senaryo çalışması yapılacak. Bu tür olayların engellemesi veya müdahalesine ilişkin taktikler masaya yatırılacak. Bu arada Silivri'de duruşmalara bir hafta ara verildi.





Trafo patlayınca havaya ateş açılmıştı



Ergenekon tutuklusu önemli isimlerin kalması nedeniyle cezaevinde her an bir saldırı ya da olay beklentisi içinde olan jandarma, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında trafo patlaması sonucu saldırı düşüncesiyle alarma geçmişti. Ergenekon tutuklusu gazeteci Mustafa Balbay'ın '28 Temmuz'dan bu yana elektrikler kesik. Ara ara veriliyor. Günde bir saat televizyon seyredebiliyoruz. Tabiri caizse adaleti mumla arıyoruz'' sözleri 'Silivri Cezaevi'nde neler oluyor?' sorusunu akıllara getirmiş, olayın arka planında ilginç bir gerçek çıkmıştı. 28 Temmuz akşamı cezaevi trafosu patlayınca 4 nolu bölümün tüm elektriklerinin kesildiği jeneratörlerin de devreye girmemesi üzerine bölümün karanlığı gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Jandarma olası bir firar girişimine karşı alarma geçmiş, havaya ateş açmıştı.





