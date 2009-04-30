Silivri'de Ergenekon kazısı

Silivri'de, "Ergenekon" soruşturması kapsamında kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi.



Silivri'de, "Ergenekon" soruşturması kapsamında kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten savcıların talimatıyla, Silivri Büyükçavuşlu'da kazı çalışması başlatıldı.



Kazı çalışmasına yarın devam edilmek üzere ara verildi.



Soruşturmayı yürüten savcıların istemi ve mahkeme kararıyla, Silivri Büyükçavuşlu'da gerçekleştirilen kazı çalışmasının bugünkü bölümü tamamlandı. Çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.



Kazı çalışmasına yarın devam edileceği bildirildi.

