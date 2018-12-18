Silivri'de eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarında yılbaşı denetimleri yaptı.

Silivri\'de yılbaşı denetimleri yoğunlaştı. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğlence mekanları, alkollü restoranlar ve oteller incelemeye tabi tutuldu.

ilçe Tarım Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, “Saat 22.00\'de başlanıp geç saatlere kadar devam eden denetimlerde; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi, Maliye Bakanlığının bandrolü olmadan satışa sunulan sahte alkollü içkiler ve işyerleri hijyen yönünden denetlenip halk sağlığının korunması amaçlanmıştır\" denildi.

Silivri İlçe Tarım Müdürü Kemal Benli, “İnsan sağlığı açısından yüksek risk oluşturabilen kaçak içkilerin piyasaya sürülmesinin, tüketilmesinin doğuracağı ciddi ve olumsuz sonuçların önüne geçebilmek amacıyla denetimler yapılıyor. Alkollü içki tüketilen ve alkollü içki satışının yapıldığı yerler gıda denetim birimi ekiplerince rutin olarak sıklıkla kontrol ediliyor. Yılbaşının yaklaşması ile bu işletmelerde yapılan denetimlerdeki hassasiyet azami seviyededir. İşletmelerde alkollü içki denetimi yanında, asgari teknik ve hijyen esaslarına bağlı olarak faaliyet gösterip göstermedikleri, saklama ve sunum koşullarının uygunluğunun denetiminin de yapıldığını ve sunulan içkilerin sahte olup olmadığının sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolünün de dahil olmak üzere tüm kontroller yapılmıştır\" dedi.

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