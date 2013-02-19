Silivri'de doğal gaz bulundu

Merty Energy, Silivri'deki Çayırlık-1 kuyusunda ekonomik değerde doğal gaz keşfetti.

Petrol-gaz arama ve üretim şirketi Merty Energy, Silivri yakınlarında Çayırlık-1 kuyusunda 450-500 metre derinlikte ekonomik değeri olan doğal gaz keşfi gerçekleştirdi.

Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren Merty Energy CEO'su Ongun Yoldemir, "Yine bu ruhsat alanında 2011 yılında Damlıca-1 kuyusu kazılmış ve teste tabi gazlı kuyu olarak bitirilmişti. Çayırlık-1 kuyusunun testleri bittikten sonra Damlıca-1 de test edilecek ve her iki saha da 2-3 ay içerisinde üretime alınarak ülke ekonomisine kazandırılacak" dedi.

Enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılayan Türkiye, son yıllarda petrol ve gaz aramalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda TPAO ve yerli/yabancı özel şirketler aramalarını karaların yanı sıra denizlerde sürdürüyor.

Son yıllarda yoğunlaştırılan çalışmalarının sonucunda keşif yaptıklarını belirten Yoldemir, "Kuyuların üretim miktarları devam eden testlerin sonucunda yakın zamanda belli olacaktır" diye konuştu.

Yoldemir, ruhsatlı sahanın tamamında açacakları yeni geliştirme kuyuları ile birlikte toplam doğal gaz rezervinin birkaç milyar metreküpe ulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bu yıl yerli doğal gaz üretiminin 700 milyon metreküp olması beklenirken Türkiye'nin yıllık gaz tüketimi 2013'te 47.6 milyar metreküp olarak öngörülüyor.