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Silivri'de 'Deprem Kestirim İstasyonu' kuruldu; deprem aylar öncesinden tespit edilebilecek

Projenin dünyada ilk olduğu belirtildi

29 Temmuz 2017 14:01

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Ames’te bulunan GeoCosmo Bilim ve Araştırma Vakfı, Silivri’de depremi 2-3 ay önceden tespit edebilecek teknolojiye sahip ‘Deprem Kestirim İstasyonu’nun açılışını yapıldı.

Dünyada ilk olduğu açıklanan pilot proje ile Silivri'deki Deprem İzleme İstasyonu'na yeni sansörler yerleştirildi. Bu sansörler sayesinde olası yer hareketleri artık NASA aracılığı ile de takip edilecek.

Yıkıcı olan 6’dan büyük yer hareketlerinin haftalar öncesinde değişimlerini izleyerek büyük depremler öncesinde halkın hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla, Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği (DOHAD) işbirliği ile İstanbul’da Deprem İzleme İstasyonu’nlarının kurulmasına 2014 yılında Silivri’de başlanmıştı. Merkezi NASA Ames’de olan GeoCosmo Bilim ve Araştırma Vakfı, Silivri Belediyesi ve DOHAD işbirliğiyle Silivri’de bulunan deprem tahmin istasyonuna yeni sensörler ekleyerek, dünyada ilk olduğu açıklanan Deprem Kestirim İstasyonu’nu hayata geçirdi.

Düzenlenen açılış ve tanıtım programına; Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Jeofizik Uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ve Başkan Yardımcısı Özden Işık, GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Fransız asıllı Türk vatandaşı Ronald Karel katıldı.

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