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Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Serpil KIRKESER/  İstanbul, (DHA) SİLİVRİ' de  bir araya gelen grup, çocuklara yönelik cinsel istismarı protesto etti, ardından gökyüzüne siyah balon bıraktı

03 Mart 2018 20:40

Serpil KIRKESER/  İstanbul, (DHA) SİLİVRİ\' de  bir araya gelen grup, çocuklara yönelik cinsel istismarı protesto etti, ardından gökyüzüne siyah balon bıraktı. Silivri sahilde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu grup,  çocuk istismarına tepki gösterdi. Ellerinde 
\"Çocuk susar, sen susma\" yazılı pankart açan grup, \"Susma haykır, istismara hayır\" şeklinde slogan attı. Grup adına Eğitim-Sen Silivri Başkanı Caner Erdoğan  basın açıklamasını okudu.  Açıklamanın ardından  düdük çalan grup, yanlarında getirdikleri siyah balonları da gökyüzüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı. 

FOTOĞRAF 
 

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Serpil KIRKESERDHA SİLİVRİSilivriEllerinde  "ÇocukGrupEğitimSen Silivri Başkanı Caner Erdoğan

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