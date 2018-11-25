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Silivri'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul,(DHA) SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

25 Kasım 2018 10:39

İstanbul,(DHA) SİLİVRİ\'de dün akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi\'nde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. İsmi belirlenemeyen şüpheli Candemir Çakmak(28) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Candemir Çakmak, şüpheli tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çakmak\'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybeden Çakmak\'ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisinin ardından cenaze aracı ile Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay\'dan bir gün öncesinde hayatını kaybeden Candemir\'in, sosyal medya hesabında, \"Toprak bir yağmurun kıymetini anlayacak fakat o gün yağmur yağmayacak\" paylaşımı yürekleri dağladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 
(FOTOĞRAFLI)

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