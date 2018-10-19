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SİLİVRİ'DE BİR KİŞİ 60 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK YARALANDI

İSTANBUL DHA Silivri sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U

19 Ekim 2018 01:54

İSTANBUL DHA
Silivri sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U.  yaralandı.
Silivri sahilinde akşam saatlerinde 1 kişinin yüksek bir yerden ağaçlık alana düştüğünü gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralanan  İzzet U.\'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konularak itfaiye ekiplerinin yardımıyle yukarı çıkarılan İzzet U., ambulansla Silivri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İzzet U.\'nun tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Sedyeye konularak çıkarılması
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