Silivri'de ‘basılmamış kitap’ araması yapıldı

T24 - ‘İmamın Ordusu’ adlı kitabın taslağı, Ahmet Şık’ın Silivri Cezaevi’ndeki hücresindede arandı...

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Şık’ın tamamlayamadığı “İmamın Ordusu” adlı kitabın taslağının, Silivri Cezaevi’ndeki hücresinde de arandığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:









Şık’ın piyasa çıkmayan kitabı için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara ilişkin tartışmalar sürerken, Şık’ın yayınevine, eşine, arkadaşlarına ve avukatlarına tebligat imzalatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Silivri Cezaevi’ne de aynı tebligatı gönderdiği anlaşıldı.



Savcılığın talimatı doğrultusunda, Silivri 2 No’lu Cezaevi 8 Üst 9 No’lu odada kalan Şık, Milliyet muhabiri Nedim Şener ve OdaTv temsilcisi Doğan Yurdakul’un odasında ve ortak yaşam alanlarında arama yapıldığı öğrenildi. Şık, Şener ve Yurdakul’a da “kitabın nüshasını bulunduranların suç işleyeceği”ne yönelik tebligatın yapıldığı, bu duruma tutuklu gazetecilerin “Elinde nüsha olmadan, kitapla suçlanan Şık nasıl savunma yapacak?” şeklinde tepki gösterdiği bildirildi. Arama sonunda, 3 gazetecinin tutulduğu odada kitap nüshasının bulunmadığı anlaşıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Başsavcılığı, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “İmamın Ordusu” adlı kitap için verdiği el koyma kararından sonra Şık’ın eşine, yayınevine, arkadaşlarına ve avukatlarına imzalattığı tebligatın bir örneğini Silivri Cezaevi’ne gönderdi.



Cezaevi yönetimi, sabah 10.00’da tebligatı imzalatmak ve kitap nüshasının bulunup bulunmadığını aramak için harekete geçti. Şık, Şener ve Yurdakul’un kaldıkları odaya saat 10.00’da arama amacıyla girildi. Cezaevi müdürü ve gardiyanlar; Şık, Şener ve Yurdakul’un kaldıkları odada ve ortak kullandıkları alanda arama yaptı. 3 gazeteciye, savcılığın, kitabın nüshasını bulunduranların suç işleyeceğine yönelik tebligatı da imzalatıldı. Arama sonunda, odada ve ortak yaşam alanında kitap nüshası ya da kitabın içinde yer alan materyaller bulunamadı. Aramaya Şık, Şener ve Yurdakul’un tepki gösterdiği öğrenildi.





Nasıl savunma yapsın?



Yapılan aramayı, dün cezaevine gelen avukatlarıyla ayrı ayrı paylaşan 3 gazeteci, kendilerine de tebligat yapıldığı bilgisini verdi. Şener, Şık’ın, tutuklanmasına gerekçe gösterilen kitabının nüshası olmadan nasıl savunma yapacağını sordu. Arama sırasında kaba bir davranışla karşılaşmadıklarını söyleyen gazeteciler, buna karşılık koşullarının ağırlaşmasından ve savunma haklarının kısıtlanmasından endişe duyduklarını kaydetti. İmzaladığı tebligata göre; Şık, savunma amacıyla bile olsa, piyasaya çıkmayan kitabıyla ilgili bir materyali bile elinde bulunduramayacak. Bulundurursa, mevcut suçlamalara ek olarak, Ergenekon’a yardım gerekçesiyle de suçlanacak.





