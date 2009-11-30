Silivri'de arsa savaşı

Şerif Baysal, Silivri’de eşine ait 11 dönüm hisseli üç arsayı, 6 bin liralık sembolik bir fiyatla devraldı.



Ancak diğer hissedar itiraz edince, mahkeme duruma el koydu. Ve 500 bin liralık arsalar, mahkeme kararıyla, 6 bin liraya diğer hissedara devredildi. Yargıtay da kararı onayınca, Behice Baysal, “Sana emanet ettiğim mallara sahip çıkamadın” diyerek kocasını mahkemeye verdi.



Emekli öğretmen Behice Baysal (62), Silivri’deki babadan kalma 11 dönüm hisseli üç arsasını, 6 bin liralık sembolik bir fiyatla kocası Şerif Baysal’a devretti. Tapuları dahi çıkan arsaların devrine diğer hissedar önce onay verdiyse de bir süre sonra sembolik rakamları görerek itiraz etti. Mahkeme, ‘Hisseli satışlarda satın alma hakkı önceliği diğer hissedarındır’ gerekçesiyle, 500 bin liralık tapulu arsaları, Şerif Baysal’a satılan sembolik fiyat olan 6 bin liraya diğer hissedara devretti. Yargıtay 6’ıncı Hukuk Dairesi kararı onayladı.



Hem karşı taraf avukatıyla hem karısıyla davalık



Şerif Baysal, bu dava sürerken eşler arasındaki devirleri gösteren 15 resmi evrakın “dosyadan çalındığını” iddia ederek, karşı tarafın avukatı aleyhine Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Bu arada Behice Baysal da, “Sana emanet ettiğim mallara sahip çıkamadın” diyerek tüm işlemlerin iptali talebiyle kocasını mahkemeye verdi. İtiraz ettikleri Yargıtay 6’ncı Dairesi “tashihi karar talebini” reddetti. Bunun üzerine Silivri 2’inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı kesinleştirip tapuya bildirdi. Diğer iki dava sürerken, hissedar 500 bin lira değerindeki arsalara 6 bin liraya sahip oldu.



9 yıldır süren davaya tam 25 bin lira gitti



Yaklaşık 9 yıldır devam eden mahkemenin psikolojisini bozduğunu belirten Şerif Baysal, dava için 25 bin lira harcadığını söyledi. Eşine, kayınpederinden üç ayrı yerde hisseli arsalar kaldığını belirten Şerif Baysal, “Ailedeki diğer hissedarlar hisselerini satmak isteyince, eşim uğraşamadığı için arsaları üzerime geçirmek istedi. Eşimin amcasının hissedarları ise hisselerini Mehmet Çalık’a sattı” dedi. Baysal, eşinin hisselerinin devri sırasında Çalık’ın vekili Avukat Yalçın Çakır’ın satışa onay verdiğini bunun da mahkeme kayıtlarında yer aldığını söyledi. Devir ve satışlar sonrası hisselerin 3’te 2’sinin Mehmet Çalık, 3’te 1’inin de kendisine geçtiğini belirten Baysal, “Kendi hisselerime tek tapu almak için Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 2001’de dava açtım. Mahkemenin, hisseli arsaların ayrılmasına ilişkin kararını beklerken, diğer hissedar itiraz etti” diye konuştu.



‘Tapulu arsalarımı gasp ettiler’



Dava dosyasındaki evraklar yok edilip hukuk oyunlarıyla aileden kalma arsalarının ellerinden alındığını iddia eden Şerif Baysal, karşı tarafın avukatını ‘evrakları çalmak ve mahkemeyi yanıltmak’ suçlamasıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na, davalarına bakan Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi’nden iki hakimi de ‘hukuk skandalına göz yummak’ suçlamasıyla HSYK’ya şikayet etti. Baysal, davaya ilişkin dosyayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e gönderdi.