Silivri'de 8 gün kalan Cumhuriyet'in çaycısı: Soğuğu engellemek için dört paket sakız çiğneyip, havalandırmayı kapattım

Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan ve 1 hafta Silivri Cezaevin'de kalan Cumhuriyet'in çaycısı Şenol Buran Silivri Cezaevin'de hücrede geçirdiği sekiz günü anlattı. Buran, kaldığı hücrenin çok soğuk olduğunu belirterek "Pencereden gelen soğuk havayı engelleyebilmek için dört paket sakız çiğneyip havalandırmayı kapattım" dedi.

Sabah gardiyanı çağırıp tek böbrekli olduğunu ve 13 saattir su içmediğini söylediğini de dile getiren Buran, “Ameliyat yerimi göstermemi istedi. Dikişli yerlerimi görünce ikna oldu ve 5 litre su verdi. İlk getirdikleri yemeğin üzerinde yağlar donmuştu. Çatal, kaşık vermediler, onun için dilekçe yazmamı istediler. Kalem kâğıt istedim onun için de dilekçe yazmamı istediler, absürd bir durumdu. Böylelikle iki gün elimle yemeğimi yedim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olan biten hiçbir şeyden haberdar olamadığını dile getiren Buran, “Bir tek tavanda ufak bir hoparlörde TRT radyo açıktı. İki saatte bir haber veriliyor o da 3 dakika sürüyordu. İlk 3 dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Başbakan Yıldırım’ın konuşmaları veriliyordu. 8 gün boyunca onları dinledim. Gazete almak için 3 dilekçe yazdım ama gelmedi. Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu ve gazetemizin avukatı Bülent Utku’nun koğuşuna geçmek için 3 defa dilekçe verdim o da sonuçsuz kaldı” dedi.

Sakız formülü

Yılbaşı günü kaloriferlerin arıza sebebiyle yanmadığını, hücre penceresinden gelen soğuk havayı engellemek için dört paket sakız çiğneyip hava gelen yerleri kapattığını belirten Buran, kelepçeli olarak revire götürülüp serum takılıp iğne yapıldığını söyledi.

Buran, “Eve gidince 4 buçuk yaşındaki kızım bana 15 dakika sıkı sıkı sarıldı. Kızım bana sarılıp bırakmayınca bir şeyleri hissettiğini fark ettim" ifadesini kullandı.