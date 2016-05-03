T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Silivri'de 6 yıl hapis yatan Tuncay Özkan'ın ciğerinden böcek ilacı çıktı, hapishanedeki yemeklerden olabilir"

Özkan'ın karaciğerine Almanya'nın Frankfurt kentinde kök hücre tedavisi uygulandı

03 Mayıs 2016 12:59

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, 6 yıl kaldığı Silivri Cezaevi'ndeki koşullar nedeniyle hasar gören karaciğerinde böcek ilacına rastlandı. Gazeteci Adnan Bulut, "Silivri'deki cezaevi koşulları nedeniyle Tuncay Özkan'ın karaciğeri 3'te 1 oranında hasar gördü. Kök hücre tedavisine karar verildi, ancak Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ya gitti. Orada yapılan tahlillerde ve karaciğerinden alınan biyopside radyasyon ve yediği yiyeceklerden kaynaklı DDT (böcek ilacı) izine rastlandı. Bunda bir kasıt var mı yok mu bilmiyoruz" diye konuştu.

Posta'da yer alan habere göre; Ergenekon Soruşturması ardından 6 yıl cezaevinde kalan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın karaciğerine Almanya'nın Frankfurt kentinde kök hücre tedavisi uygulandı. Bu yöntem Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ye giden ve tedavi olmadığı takdirde doktorların 2 yıl ömür biçtiği Özkan, cumartesi gecesi İzmir'e döndü. Eşi Duygu Dikmenoğlu Özkan ve 1 yaşındaki oğlu Güneşile birlikte yaşayan Özkan'ın enfeksiyon riskine karşı evin içinde maskeyle dolaştığı ve kimseyle temas etmediği öğrenildi.

Yakın arkadaşı gazeteci Adnan Bulut, yapılan biyopside Özkan'ın karaciğerinde DDT bulunduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Silivri'deki cezaevi koşulları nedeniyle Tuncay Özkan'ın karaciğeri 3'te 1 oranında hasar gördü. Kök hücre tedavisine karar verildi, ancak Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ya gitti. Orada yapılan tahlillerde ve karaciğerinden alınan biyopside radyasyon ve yediği yiyeceklerden kaynaklı DDT (böcek ilacı) izine rastlandı. Bunda bir kasıt var mı yok mu bilmiyoruz. Bu nedenle karaciğere kök hücre yüklemeleri yapıldı. Karaciğerin temiz hücresi alındı ve kök hücre tedavisi ile karaciğere nakledildi. Bir hafta boyunca bu uygulama gerçekleşti. Üç ay sonra kök hücre yeniden yapılacak. Doktorlar tedavi olmazsa iki yıl içinde öleceğini söylediler. Şu anda evinin bir odasında karantinada gibi yaşıyor. Dokunmak yasak. Hasta olmaması gerekiyor."

ETİKETLER

tuncay özkanergenekonkaraciğerböcek ilacıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24