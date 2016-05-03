"Silivri'de 6 yıl hapis yatan Tuncay Özkan'ın ciğerinden böcek ilacı çıktı, hapishanedeki yemeklerden olabilir"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, 6 yıl kaldığı Silivri Cezaevi'ndeki koşullar nedeniyle hasar gören karaciğerinde böcek ilacına rastlandı. Gazeteci Adnan Bulut, "Silivri'deki cezaevi koşulları nedeniyle Tuncay Özkan'ın karaciğeri 3'te 1 oranında hasar gördü. Kök hücre tedavisine karar verildi, ancak Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ya gitti. Orada yapılan tahlillerde ve karaciğerinden alınan biyopside radyasyon ve yediği yiyeceklerden kaynaklı DDT (böcek ilacı) izine rastlandı. Bunda bir kasıt var mı yok mu bilmiyoruz" diye konuştu.

Posta'da yer alan habere göre; Ergenekon Soruşturması ardından 6 yıl cezaevinde kalan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın karaciğerine Almanya'nın Frankfurt kentinde kök hücre tedavisi uygulandı. Bu yöntem Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ye giden ve tedavi olmadığı takdirde doktorların 2 yıl ömür biçtiği Özkan, cumartesi gecesi İzmir'e döndü. Eşi Duygu Dikmenoğlu Özkan ve 1 yaşındaki oğlu Güneşile birlikte yaşayan Özkan'ın enfeksiyon riskine karşı evin içinde maskeyle dolaştığı ve kimseyle temas etmediği öğrenildi.

Yakın arkadaşı gazeteci Adnan Bulut, yapılan biyopside Özkan'ın karaciğerinde DDT bulunduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Silivri'deki cezaevi koşulları nedeniyle Tuncay Özkan'ın karaciğeri 3'te 1 oranında hasar gördü. Kök hücre tedavisine karar verildi, ancak Türkiye'de uygulanmadığı için Almanya'ya gitti. Orada yapılan tahlillerde ve karaciğerinden alınan biyopside radyasyon ve yediği yiyeceklerden kaynaklı DDT (böcek ilacı) izine rastlandı. Bunda bir kasıt var mı yok mu bilmiyoruz. Bu nedenle karaciğere kök hücre yüklemeleri yapıldı. Karaciğerin temiz hücresi alındı ve kök hücre tedavisi ile karaciğere nakledildi. Bir hafta boyunca bu uygulama gerçekleşti. Üç ay sonra kök hücre yeniden yapılacak. Doktorlar tedavi olmazsa iki yıl içinde öleceğini söylediler. Şu anda evinin bir odasında karantinada gibi yaşıyor. Dokunmak yasak. Hasta olmaması gerekiyor."