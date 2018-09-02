Silivri'de 2 mahalleye şarbon karantinası

İstanbul Silivri'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Olaya ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, Silivri'de 48 kişinin hastanelere davet edildiğini söyleyerek "Sadece 6 kişide deri lezyonu görüldü" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, iki mahallede bulunan 3 bin 500 hayvan aşılanacak. İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı.

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Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3 bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklama göre; "Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.



Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."