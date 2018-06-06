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 SİLİVRİ'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN SIR İNTİHARI

İstanbul DHA Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

06 Haziran 2018 19:11

İstanbul DHA
Silivri\'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti.
Silivri Şerif Sokak\'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.\'nin yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi.  Savcının incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aslıhan B.\'nin sosyal medya hesabında, \"Bazı şeylerin değerini kaybedince anlayacaksınız, hoşçakalın\" notunu paylaştığı öğrenildi. Aslıhan B.\'nin en yakın arkadaşının da bir süre önce intihar ettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Evin önündeki kalabalık
-Ağlayanlar
-Cenazenin evden çıkarılması
-Detaylar

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