Silivri'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nı belediye başkanları da izledi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davaya bugün de devam ediliyor. Silivri\'de görülen duruşmaya 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin aileleri ve yakınları ile Ümraniye, Sancaktepe ve Pendik Belediye Başkanları da izledi.

BAŞKANLARDAN BASIN AÇIKLAMASI

Duruşmaya verilen öğle arasında belediye başkanları bir basın açıklaması yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yüreklerinin yaralı olduğunu belirterek, adaletin yerini bulması temennisinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul\'daki en önemli noktalarından birinin o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü olduğunu anımsatan Can, mahkemede görülen duruşmalara ilişkin şunları söyledi:

\"Sorgulananları dinledik. Mahkemenin gidişatını etkileyecek bir üslup kullanmak istemem ama gönül ister ki konuşanlar doğru konuşsunlar. Konuşanlar, bildikleri şeyleri söylesinler ve gerçekten bu işin gerçeğini ortaya çıkaralım. Temelini ortaya çıkaralım ama anlatacak diyorsunuz, \'söyle bakayım kimdi?\' dendiğinde bakıyorsunuz ki somut hiçbir şey söylemiyorlar. Bize somut deliller lazım. Ama eninde sonunda bu somut deliller de ortaya çıkacaktır. Hadiseyi ne kadar inkar ederse etsinler hadise apaçık ortadadır.\"

\"MİLLET OLARAK BU DAVANIN ARKASINDAYIZ\"

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ise adaletin yerine geleceğine inandıklarını ifade etti. Şahin, \"Elbette bir takım insanlar, burayı bir tiyatroya çevirmek istiyorlar ama biz Türk yargısına da milletin duyarlılığına da inanıyoruz. Millet olarak bu davanın arkasındayız. Sonuna kadar da biz bu davanın adaletle ve selametle sonuçlanması noktasında da sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz\" diye konuştu.

\"TARİH ONLARI LANETLEYECEK\"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 şehit verdiklerini hatırlatan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de \" O kardeşlerimizin katilleri içeride, şu anda bağımsız yargı huzurunda hesaplarını veriyorlar. İnanıyoruz ki gerçek adalet yerini bulacak.34 kardeşimizin katili, hak ettiği cezalara çarptırılacak. Adalet yerini bulacak, milletimiz onları hiçbir zaman affetmeyecek. Tarih de onları lanetleyecek\" şeklinde konuştu.

Öte yandan şarkıcı Uğur Işılak da duruşmayı izlemeye gelenler arasındaydı.

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