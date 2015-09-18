Silivri Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Silivri'de, Balcı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Silivri Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Balcı (48), sahibi olduğu fabrikada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Mehmet Balcı, Çatalca Çakıl Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki fabrikasında, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Balcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Balcı'nın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.