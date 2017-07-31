Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında intihar etti

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında beylik silahıyla intihar etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada Çalışkan'ın gece 03:00 sularında makamına geldiği ve beylik silahıyla intihar ettiği belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 31.07.2017 günü vefat eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisine ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı devam etmektedir" denildi.

İncelemeler 3,5 saat sürdü

Savcı ve polisin incelemesi 13.30 sıralarında tamamlandı. Mustafa Çalışkan incelemelerin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldı. Hakan Çalışkan'ın cansız bedeni de belediyeye ait cenaze nakil aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

2 çocuk babası olan Çalışkan, bulunduğu makama 26 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Müdürü Hakan Er’in yerine Emniyet Müdürü olarak tayin olmuştu.

Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile biliniyordu.

Başsavcılık: Şüpheli durum yok

Bu arada akşam saatlerinden Silivri Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürü Çalışkan'ın intiharında adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır” denildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan ÇALIŞKAN'ın 31/07/2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasındaki makam odasında saat 10.40'da ölü vaziyette bulunması olayına ilişkin olarak;

Cumhuriyet Başsavcılığımıza olayın saat 10.57'de ihbar edilmesi üzerine derhal Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile olay mahaline gidilmiş, olay yerinin güvenliği sağlanmış, olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemler alınmıştır.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde; Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, makam odasındaki koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanında zeminde beylik tabancası olduğu görülmüştür. Müdür Hakan Çalışkan'ın 31/07/2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10:30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği ex olduğu anlaşılınca sıralı Amirlere ve Başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir.

Başsavcılığımızca, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapılmış, adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamış, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Doktoru ile Adli Muayene işlemleri icra edilmiş ve cenazesi sistematik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir.

Olayla ilgili olarak başlatılan Adli Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Silivri halkına, Mesai arkadaşlarına ve Kederli Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."