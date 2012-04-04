Silivri dar geldi yeni bir duruşma salonu yapılacak

814 sanığın yargılandığı Ergenekon, Balyoz, İnternet Andıcı davalarına 193 sanıklı KCK davası da eklenince yeni duruşma salonu yapma kararı alındı

Milliyet'ten Esra Alus'unhaberine göre, Ergenekon ve Balyoz Darbe Planı iddiasıyla açılan davaların görüldüğü ve dün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen KCK davasının da görüleceği Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesine üçüncü duruşma salonunun yapılmasına karar verildi. Yeni salon Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında kamulaştırılan araziye yapılıyor.



Ergenekon ana davası yargılaması 20 Ekim 2008’de cezaevi içindeki salonda başlamıştı. Ancak Danıştay suikastı davasının da aralarında bulunduğu 5 ayrı dava birleştirilmiş ve daha büyük bir salona ihtiyaç duyulmuştu. Bunlara 2’nci ve 3’üncü Ergenekon da eklenince, cezaevi bitişiğinde spor salonu olarak planlanan alana 750 kişilik duruşma salonunu yapılmıştı. Bu salonlarda halen “Balyoz Planı” davası görülüyor. Balyoz davasının görülmediği günlerde ise bu salonda, Ergenekon davaları görülüyor. Son dönemde bu davalara “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davaları eklendi. Şimdi, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dün iddianamesi kabul edilen 193 sanıklı KCK davası da Silivri Cezaevi’ndeki salonlarında görülecek.

Sanık sayısı fazla olan davalar nedeniyle büyük duruşma salonuna duyulan ihtiyaç üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri’de üçüncü bir duruşma salonu yapılması için çalışma başlattı. Bakanlık Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesine girişi sağlayan kapının karşısındaki araziyi bu amaçla kamulaştırıldı. İnşaat çalışmaları ise iş makinelerinin araziye girmesiyle başladı.



“Türkiye’nin en büyük duruşma salonu”nun yapılacağı belirtilen binada mahkemede görev alanların kullanacağı alanların yanı sıra baro, basın odası, yemekhane, kafeterya ve otopark da bulunacak. Edinilen bilgiye göre inşaatın tamamlanması halinde 193 sanıklı KCK davası bu salonda görülecek.

Silivri’deki davalar

Silivrideki davalarda toplam 814 sanık yargılanıyor. Ancak sanıkların bazıları birden çok davada yer alıyor.

- En kalabalığı 250’si tutuklu 365 sanıklı Balyoz davası.

- Birinci Ergenekon’da 24’ü tutuklu, 108 sanık var.

- İkinci Ergenekon davasında 13’ü tutuklu olmak üzere toplam 119 sanık yargılanıyor.

- İnternet Andıcı davasının 16’sı tutuklu, 29 sanığı var.

- Temmuz ayı başında görülmeye başlanacak KCK davasında 147’si tutuklu, 193 sanık yargılanacak.