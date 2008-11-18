Silivri Cezaevi’nin mecburi komşuları

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde 8 kapalı cezaevi ve bir açık cezaevi var. Cezaevleri L1, L2, L3, L4 şeklinde adlandırılıyor. Ergenekon davasının tutukluları ise L4 ve L5 cezaevlerinde toplanmış durumda. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük, L5 cezaevinin B9 koğuşunda kalıyor



Ergenekon davası kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Silivri Cezaevi’nde aynı koğuşa konuldu. Davanın duruşmaları başlamadan yaklaşık bir ay önce Silivri’ye nakledilen Tolon ve Küçük, L5 cezaevinin B9 koğuşunda kalıyor. Paşalara en yakın tutuklular ise aynı bölümde yer alan B7 koğuşunda bulunan kuyumcu Hayrettin Ertekin, gazeteci Vedat Yenerer ve Prof. Dr. Emin Gürses.



Perinçek ve Tekin altlı üstlü



16 Haziran 2007’deki birinci dalga operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve 21 Mart 2008’deki beşinci dalganın ardından tutuklanan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ise aynı koğuşta olmasalar da yakın komşular...

Perinçek, 4 numaralı cezaevinin alt katında bulunan F9 koğuşunda kalırken, aynı cezaevinin üst katında yer alan F9 koğuşunda ise iddianamede “3 numaralı sanık” olarak yer alan Muzaffer Tekin var.

İP yöneticileri Nusret Senem, Serhan Bolluk, Hikmet Çiçek, Hayati Özcan ve Adnan Akfırat da L4 cezaevinde aynı koğuşu paylaşıyorlar. 23 Eylül’de son dalga operasyonlarından sonra tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da L4 cezaevinde kalıyor.



Sayın, Yenerer ve Ertekin



Aynı davada tutuklanan Doç. Dr. Ümit Sayın, gazeteci Vedat Yenerer ve “Özal’ın kuyumcusu” olarak bilinen Hayrettin Ertekin ise 5 numaralı cezaevinin B7 koğuşunda kalıyor.

Ergenekon’un son dalga operasyonlarında tutuklanan gazeteci Tuncay Özkan ise emekli Astsubay Oktay Yıldırım, İP Genel Başkanı Perinçek ve emekli Binbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk’ün de bulunduğu 4 numaralı cezaevinde fakat farklı koğuşta kalıyor. Geçen hafta Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Silivri’ye nakli yapılan, “çete kurmak” suçundan hükümlü Sedat Peker de L4 cezaevinde kalıyor.



Genç suçlular kalıyor



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde sekiz kapalı cezaevi ve bir açık cezaevi var. Kapalı cezaevlerinin altısı faaliyet halinde, ikisinin ise inşası devam ediyor. Cezaevleri L1, L2, L3 şeklinde adlandırılyor.

Ergenekon davasının tutukluları ise L4 ve L5 cezaevlerinde toplanmış durumda.

L4 cezaevinde çete ve gasp suçluları bulunurken, paşaların da bulunduğu L5 cezaevinde uyuşturucu suçluları hariç 18-21 yaş arasındaki suçlular kalıyor. Yaklaşık 600 kişilik jandarma taburu tarafından çok sıkı korunan cezaevinde gardiyanlar birbirlerine isimleriyle değil, belirlenen rakamlı kodlarla hitap ediyor.



Ekmekler Veli Göçer’den



Yaptığı binaların Yalova depreminde yıkılmasından sonra tutuklanarak ceza alan müteahhit Veli Göçer de buradaki açık cezaevinde kalıyor. Göçer, cezaevinin ekmeklerini üreten fırında çalışıyor.



Paşalara 200 YTL haftalık



Cezaevindeki mahkûm ve tutukluların haftalık istihkakı 200 YTL. Bu para cezaevi idaresine yatırılıyor ve mahkûmlar bu parayı fiş olarak alıyorlar. Aldıkları fişler karşılığında da cezaevi kantininden istedikleri herhangi bir şeyi alabiliyorlar. Bu uygulamayla mahkûmların nakit para kullanarak birbirleri üzerinde tahakküm kurmaları önleniyor ve ekonomik olarak bir denge sağlanması amaçlanıyor.

