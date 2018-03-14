T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri Cezaevine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti

14 Mart 2018 16:51

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. \"Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz\" yazılı pankart açıp slogan atan grup bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevine yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile eylemciler arasında tartışma yaşandı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALCan EROKİSTANBUL DHA BEYOĞLUCaddesi Galatasaray LisesiTekBasınSilivri CezaevineYürüyüşünYürüyüşüKısaGözaltınaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24