Silivri Cezaevi’ndeki kamera izlemesi Meclis gündeminde

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde özel alanların kamerayla izleniyor olmasını Meclis gündemine taşıdı. Hakkari Milletvekili Selma Irmak’la kaldıkları odanın alt kapıdan çıkılan havalandırmanın üst köşesinde bir adet kamera olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Söz konusu kamera monte edildiği yer itibariyle banyo, yatakhane ve alt katı görecek şekilde takılmıştır” dedi. Bu konudaki sorularına yazılı yanıt verilmediğini ancak Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile takıldığına ilişkin sözlü yanıtlar bulunduğunu belirten Beştaş,” Tespit ettiğimiz kadarıyla farklı cezaevlerinde ve Silivri’de de kameraların sadece havalandırma değil, yatakhane ve ortak alanda da kamera ile izlemenin mevcut olduğu yönündedir” dedi.

Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şöyle.

30 Ocak 2017 tarihinden bu yana hukuka, Anayasa’ya, temsil hakkına aykırı, AYM ve AİHM kararlarına aykırı bir şekilde Silivri Cezaevi’nde tutuluyorum. Üçüncü değişiklik sonucu halen 9. Bölüm B01-02 No’lu odada Hakkâri Milletvekili Selma Irmak ile birlikte kalmaktayız.

Kaldığımız odanın üst katı yatakhane, alt katı ise gündüz yaşam alanı olarak kullanılan bölümdür. Havalandırmaya ise alt kattan kapı ile çıkılmaktadır. Havalandırmanın üst köşesinde bir adet kamera bulunmaktadır. Söz konusu kamera monte edildiği yer itibariyle banyo, yatakhane ve alt katı görecek şekilde takılmıştır. Defalarca cezaevi idaresine kameranın sökülmesi ve hangi hukuki dayanakla özel alanlar dahil yaşam alanlarının izlendiği yönündeki soru ve talebimize yazılı şekilöde yanıt verilmemiştir. Sözlü olarak verilen cevap ise kameraların Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile takıldığı yönündedir. Tespit ettiğimiz kadarıyla farklı cezaevlerinde ve Silivri’de de kameraların sadece havalandırma değil, yatakhane ve ortak alanda da kamera ile izlemenin mevcut olduğu yönündedir.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınızın cezaevlerinde kamera ile tutuklu ve hükümlülerin izlenmesi konusunda bir kararı var mıdır? Var ise karar ne zaman alınmış ve uygulamaya konulmuştur?

2- Kararınız yoksa cezaevlerinde kamera ile tutuklu ve hükümlülerin izlenmesi bilginiz dâhilinde midir?

3- Kamera ile izleme uygulamasının temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale olduğunu düşünüyor musunuz?

4- Ceza İnfaz Kanunu’nun 115. Maddesindeki düzenlemeye aykırı, kamera ile izlemenin yasadışı olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz?

5- Türkiye’de kaç cezaevinde kamera ile yaşamın izlenmesi söz konusudur? Bu cezaevleri hangileridir?

6- Hukuka, taraf olduğunuz ulusalüstü sözleşmelere ve içtihatlara uymayı düşünüyor musunuz