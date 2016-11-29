Silivri Cezaevi'nde yangın paniği

Silivri Cezaevi'nde bir hükümlülünün koşuşu yaktı. Olaya ilk müdahale Cezaevi personelinden geldi. Kendinide ateşe verdiği iddia edilen hükümlü ambulansla hastaneye gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Silivri Cezaevi'ndeki olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, Silivri 4 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Eldeki veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık", "Mala zarar verme", "Gece vakti yağma" suçlarından 9 yıl hapis cezası ile hükümlü kişinin saat 12.19'da odayı yakarak yangın çıkardığı savunuldu.

22 yaşındaki Burak Eroğlu'nun çıkardığı yangına görevli personelce anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yangın ceza infaz kurumunun imkanlarıyla söndürülmüştür. Dumandan etkilenen hükümlü ve görevli iki infaz koruma memuru 112 acil servis ambulansıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Yapılan ilk müdahalede görevli infaz koruma memurları tedavileri tamamlanarak görevlerinin başına dönmüşlerdir. Yangına sebebiyet veren Burak Eroğlu'nun tedavisi ise halen devam etmektedir. İhtiyaten çağrılan itfaiye ekipleri (3 adet) söz konusu yangının cezaevi imkanlarıyla söndürülmüş olmasından dolayı herhangi bir müdahalede bulunmaksızın görev yerlerine dönmüşlerdir" ifadeleri yeraldı.

Cezaevi ve çevresinde durum normale döndü. Kendini ateşe veren hükümlünün kimliğiyle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.