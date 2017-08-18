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Silivri Cezaevi'nde tek tip kıyafet dayatması

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi, "Silivri 9 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutukluların elbiseleri zorla toplatıldı"

18 Ağustos 2017 14:52

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün kahraman anlamına gelen 'hero' tişötü giymesiyle başlayan tek tip kıyafet tartışmaları uygulamaya geçirildi. Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi: Silivri 9 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutukluların elbiseleri zorla toplatıldığını açıkladı.

"Kıyafetleri zorla alınmaya başlandı"

Yazılı açıklama yapan İnisiyatif, "Günlerdir tartışılan tek tip elbise dayatmasının Silivri 9 nolu'da bulunan devrimci tutsaklar üzerinde uygulanmaya başlandığı bilgileri avukatlar tarafından verildi."

"Burada bulunan tutsakların kişisel elbiseleri işkenceyle alınmaya başlandı. Biz tutsak aileleri ve yakınları olarak tutsaklara yönelik saldırıların karşısında olacağımızı ve onların direnişlerini sahipleneceğimizi ve tutsaklara sahip çıkacağımızı bir kez daha bu vesileyle açıklıyoruz" açıklamalarında bulundu.

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