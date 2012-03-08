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Silivri Cezaevi'nde tecavüz skandalı!

Türkiye'nin en yüksek güvenlikli cezaevi Silivri tecavüz skandalına sahne oldu.

08 Mart 2012 09:24

 

 
T24 - Silivri Cezaevi'nde cinsel istismar suçundan tutuklu sanıklar, küçükken tecavüze uğradığını anlatan 25 yaşındaki bir tutukluya 'etek' giydirip tecavüz etti. Aylarca süren tecavüzlerin ardından gencin şikayeti üzerine 4 tutuklu için bu suçtan da tutuklama kararı çıktı.
 
Ercan Öztürk'ün Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, Ergenekon, Balyoz ve İnternet Andıcı gibi davalardan yüzlerce emekli ve muvazzaf subayın da tutuklu bulunduğu Türkiye'nin en yüksek güvenlikli cezaevi Silivri tecavüz skandalına sahne oldu. Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde cinsel istismar suçundan tutukluların kaldığı E-12 Koğuşu'nda bazı tutukluların 25 yaşındaki D.A.'ya defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı.
 
Uzun süre tehditle koğuşta etek giydirilerek tecavüze maruz kalan D.A., daha fazla dayanamayıp geçen yıl olayı Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt'a anlattı. D.A. ifadesinde: 'Koğuşta bir arkadaşıma çocukken başımdan gelen tecavüz olayını anlattım. O da koğuşta kalan diğer tutuklulara bunu anlatmış. M.A. adlı kişi yanıma gelerek bana etek giydirdi. Daha sonra da zorla tecavüz etti. Sonra da V.O., M.A.U ve S.T. bana tecavüz etti. Bu defalarca sürdü. Bazı tutuklular da tacizde bulunuyordu. M.A., olayı aileme anlatacağını söyleyerek bana şantaj yaptı. Bu yüzden aileme de idareye de haber veremedim. Hepsinden şikâyetçiyim' dedi.
 

4 tutukluya tutuklama

 
Savcı Kurt, soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 13 kişinin ifadesine başvurdu. M.A., V.O., M.A.U ve S.T. hakkında bu suçtan da tutuklama kararı verildi. Bazı memurlara da 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılacağı öğrenildi. 
 
Dosyaya bakan savcıların HSYK kararnamesiyle başka yere tayin edilmelerinin ardından soruşturma dosyası geçen haziran ayında Silivri'ye gelen Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Öztürk'e verildi. Öztürk'ün tecavüz skandalıyla ilgili iddianameyi önümüzdeki günlerde tamamlayarak davayı açması bekleniyor.
 

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