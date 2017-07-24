"Silivri Cezaevi'nde haberleşme hakkı ihlali var"

DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Eda Kaya’nın Cumhuriyet gazetesine yolladığı mektuplara cezaevi yönetimi tarafından el konulduğu öğrenildi. Avukat Yaprak Türkmen, Eda Kaya'nın ikiz kardeşiyle aynı cezaevinde kaldığını ve birbirleri ile görüştürülmediklerini söyleyerek, “Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde yoğun bir haberleşme hakkı ihlali var" dedi.

Cumhuriyet'te eyr alan habere göre Silivri Cezaevi’nde tutuklu ikiz kardeşi Seda Kaya’nın serbest bırakılması için Cevahir AVM önünde aylarca nöbet tutan, iki ay önce ise DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Eda Kaya’nın Cumhuriyet gazetesine yolladığı mektuplara cezaevi yönetimi tarafından el konulduğu öğrenildi.

Eda Kaya’yı ziyaret eden avukatı Yaprak Türkmen, “Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde yoğun bir haberleşme hakkı ihlali var. Eda, gazetenize 3.5 sayfalık bir mektup yazmış. Mektuba el konulmuş” dedi. Türkmen, Eda Kaya’nın ikizi ile aynı cezaevinde kaldıklarını hatırlatarak, “Hapishane içi kardeş görüşü yapılıyordu. OHAL bahanesiyle Eda ve Seda görüştürülmüyor. Sadece bir kez sohbet hakkında görüşebilmişler. Diğer tutsakların da iletişim hakkı engelleniyor. Dışardan gelen postalar tutsağa ulaştırılmıyor. Mektupların akıbeti hakkında bilgi verilmiyor. Tutsakların kendi içinde de iç posta hakkı var. O ise tamamen rafa kaldırılmış durumda” diye konuştu.

"İçim acıyor"

İkizlerin babası Enver Kaya ise kızı Eda’nın Ankara’da ailesiyle yaşıdığını söyleyerek, “Seda tutuklanınca onun için ‘nöbet tutacağını’ söyleyip İstanbul’a gitti. Nöbetini tutup evine geliyordu. Kardeşinin serbest bırakılmasını istiyordu. Onu da tutukladılar. Anneleri şu an perişan bir halde. Zaten bir ameliyat geçirdi. Şimdi teselliyi torununda arıyor. Çocuklarımın mahkemeye çıkarılmasını bekliyorum” dedi. Çocuklarını geçen bayram açık görüşte ziyaret ettiğini aktaran Kaya, “Üç çocuğum var. İkisi cezaevinde. Çocuklarımın neden tutuklandığını bilmiyorum” dedi. Çocuklarının cezaevinde darp edildiğini aktaran Kaya, “Bellerine vurmuşlar. Ağrıları vardı. İçim acıyor” ifadelerini kullandı.