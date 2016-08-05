Silivri Cezaevi'nde Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel'e yasak

Darbe girişimi sonrasında hükümet tarafından OHAL ilan edilmesiyle birlikte cezaevlerinde birçok gazete ve televizyon kanalına yasak getirildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Silivri Cezaevi’nde Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Gündem gazeteleri “Yasaklı yayın” listesine alınırken, Halk TV’nin de yayınlarının izlenmesi durduruldu.

Yasak kararını müvekillerini ziyaret sırasında öğrendiklerini söyleyen Halkın Hukuk Bürosu avukatı Şükriye Erden, “Önceki gün müvekillerimiz ile görüşmek için Silivri Cezaevi’ne gittik. Müvekilimiz olan İsmail Akkol, cezaevine dilekçe vererek daha önce okuduğu Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin kendisine neden verilmediğini sormuş. Cezaevi idaresi de OHAL kapsamında Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Gündem gazetelerinin ‘Yasaklı yayın’ kapsamında olduğunu belirterek kendisine verilemeyeceğini bildirmiş. Yine daha önce izlediği Halk TV’nin izlenmesi de cezaevinde yasaklanmış” dedi. Erden, OHAL kapsamında cezaevlerinde tüm hakların askıya alındığını söyledi.

"Kitap da yasak"

Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatlarından Ruken Gülağacı, Gebze Cezaevi’nde de çoğunluğu Aram Yayınları’na ait olan kitaplara “Toplatma kararı var” denilerek el konulduğunu söyledi. Gülağacı, aynı cezaevinde kalan yazar Rojbin Perişan’ın “Gözyaşımın ağıdıydı seni beklemek” isimli kitabına da gardiyanlar tarafından el konulduğunu belirtti.

"Kabul edilemez"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) darbe bahanesiyle basın özgürlüğü ihlallerinin devam ettiği belirtilerek, “Haklarında darbeyle ilgili soruşturma dahi olmayan bu gazetelerin ‘Yasaklı Yayın’ listesine alınması kabul edilemez” açıklaması yaptı.

Hükümete sordu

CHP’li Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi’ndeki muhalif yayın yasaklarını TBMM gündemine taşıdı. Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde “Yasakların gerekçesi nedir”’ diye sordu.

Panama haberlerine erişim engeli

Cumhuriyet ve Hürriyet'te yayımlanan bazı haberlere 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli geldi. Engelli Web’de yer alan bilgiye göre, cumhuriyet.com.tr “Panamacı Türkler, Elhamdülillah off-shore’cuyum, Anafor operasyonu’nda yargılama devam etti, Örgütün yöneticisi değilim” başlıklı haberleriyle erişim engeline maruz kaldı.