Silivri Cezaevi yönetimi HDP Milletvekili Gergerlioğlu'na yazılan satırları 'sakıncalı' buldu

Silivri Cezaevi’nden Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen F.A. isimli tutuklu hakkında, HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Cezaevi Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hitaben yazdığı mektuptaki 'esir kamplarını aratmayacak şartlar' ifadesi disiplin soruşturmasına konu oldu.

Duvar gazetesinden Hacı Bişkin'in haberine göre F.A., korona virüsü gerekçesiyle cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin duyulması için salgının ilk ayında bir mektup yazdı. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’na gönderilmek istenen mektup Okuma Komisyonu'na takıldı.

F.A mektubunda “Ömer Bey 6 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuluyorum. Aylardır insanlığa sığmayan şartlarda yaşıyoruz. 7 kişilik koğuşta 38 kişi kalıyoruz. Korona virüsü başladığından beri esir kamplarını aratmayacak şartlarla karşı karşıyayız. Maske, eldiven sorunu yaşıyoruz. Bu şartlar altında virüsün yayılmaması imkansız” diye yazdı.

Ancak Okuma Komisyonu mektubu ‘sakıncalı’ olarak değerlendirdi. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan F.A.’ya bir-üç ay arasında görüş yasağı verildi. Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, F.A.’ya verdiği cezaya gerekçe olarak Gergerlioğlu’na yazılan satırları gerekçe gösterdi. Cezaevi müdürlüğü ceza gerekçesini şöyle açıkladı:

“Mektup içeriğinde Ömer Gergerlioğlu’na hitaben yazılmış 1 ve 2 numaraları sayfalarının kurumumuzda muhafaza altına alınmasına… Mektup Okuma Komisyonu’ndan gelen mektup zarfının içerisinde Ömer Gergerlioğlu ismine başlıklı iki sayfa, oğluna hitaben yazılmış iki sayfa ve eşine hitaben yazılmış 2 sayfa olmak üzere toplam 6 sayfalık mektubun bulunduğu anlaşılmakta. Mektupların içeriği değerlendirildiğinde Ömer Gergerlioğlu’na hitaben yazılmış iki sayfadan ibaret mektup içeriğinin ‘bazı haklarımız elimizden alınarak esir kamplarını aratmayacak şartlarda kalmaktayız’ sözleri kurum imajını olumsuz yönde etkileyecek.”

Koronavirüs salgını nedeniyle çıkartılan yasa kapsamında eve gönderilen ve şu an evde izinli sayılan F.A. olayla ilgili “Mektubumda diğer birçok siyasetçi ismi geçmesine rağmen HDP’li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik ifadelerin altını çizerek bana ceza verdiler. Eğer şu an cezaevinde olsaydım ailemle belki aylarca görüşemeyecektim" diye konuştu.