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Silivri Cezaevi önünde gerginlik; bir kişi gözaltına alındı

Silivri Cezaevi'nin önünde daha önce kurulan çadırda kalan bir kişi, bulunduğu yerden ayrılmayı reddedince gözaltına alındı

05 Ağustos 2013 13:18

 

Ergenekon davasında karar duruşması öncesi Silivri Cezaevi önünde hareketli dakikalar yaşandı. Cezaevinin karşısına daha önce kurulan çadırda kalan bir kişi, uyarıları dikkate almayınca gözaltına alındı. Bu sırada çadırda bulunan diğer eylemciler slogan atmaya başlayınca gergin dakikalar yaşandı.

 

Valizleriyle geldiler

 

Duruşma salonunun önünde bazı tutuksuz sanıkların valizleriyle beklemesi dikkat çekti. Davanın tutuksuz sanıklarından Fatma Sibel Gürcihan ve Behiç Gürcihan çifti de valizleriyle duruşma salonu önünde bekledi. Mahkemenin hukuksuz davrandığını ileri süren Fatma Sibel Gürcihan, sanık yakınlarının içeri alınmamasını eleştirerek, tutuklama kararı çıkması ihtimaline karşı valizleriyle geldiklerini söyledi.

 

TGB’liler Kadıköy’de bekliyor

 

Silivri’ye gitmeye çalıştıkları ancak polis tarafından engellendiğini iddia eden yaklaşık 500 kişilik grup Kadıköy’de toplandı.  Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Anadolu yakası üyeleri sabah saatlerinde Silivri’ye gitmek istedi. Ancak otobüsleri polis tarafından durdurulunca yola çıkamadılar. Bulun üzerine yaklaşık 500 kişilik grup, Kadıköy’de yürüyüş yaptı. Açıklama yapan TGB Bursa İl Başkanı Mustafa Kaloğlu, "Otobüslerimizi ayarlamıştık ama otobüslerimiz polis tarafından iptal edildi. Otobüsümüz yok ama karalılığımız devam ediyor, ne yapıp ne edip Silivri’ye ulaşacağız. Yeni otobüsler ayarlamaya çalışıyoruz. Olmadı metrobüse binip Avcılar’a gidip oradan otobüslerle Silivri’ye ulaşacağız" dedi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülecek dava öncesi sabah saatlerinde Ankara Barosu’na üye bir grup avukat duruşma salonu önüne geldi. Bu sırada jandarmanın girişte beklemelerini istediği avukatlardan bazıları duruma tepki gösterdi. Kısa süreli tartışmanın ardından avukatlar beşerli gruplar halinde içeriye alındı.

 

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