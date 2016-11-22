Silivri Cezaevi Müdürü 'FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde ByLock kullanıldığı öne sürülen cezaevi çalışanlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Silivri Cezaevi Müdürü'nün de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
25 Adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturma bünyesinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Kırıkkale, Tokat, Ordu ve Rize'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına alındı.
Savcının talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe verilen karar uyarınca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.
Soruşturma kapsamında daha önce 230 personel hakkında işlem yapılmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştı.