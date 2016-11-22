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Silivri Cezaevi Müdürü 'FETÖ'den gözaltına alındı

Silivri Cezaevi Müdürü'nün de ByLock kullandığı öne sürüldü

22 Kasım 2016 12:19

İstanbul merkezli 8 ilde  ByLock kullanıldığı öne sürülen cezaevi çalışanlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Silivri Cezaevi Müdürü'nün de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

 

25 Adrese eş zamanlı operasyon

 

Soruşturma bünyesinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Kırıkkale, Tokat, Ordu ve Rize'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına alındı.

Savcının talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe verilen karar uyarınca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 230 personel hakkında işlem yapılmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştı.

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Silivri CezaeviSilivri Cezaevi MüdürüFETÖByLock

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