Silivri Cezaevi doldu taşıyor...

T24 - Haklarında yakalama emri çıkartılan emekli orgeneraller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Ergin Saygun ve Oramiral Özden Örnek için Silivri Cezaevi'nde yer aranıyor. Komutanların tutuklanmaları halinde içerisinde TV, klima ile buzdolabı bulunan 20-25 kişilik L4 ve L5 koğuşlarına konması planlanıyor. Yerleştirmede rütbe ve kıdem sıralamasına da dikkat edilecek.





Akşam gazetesinin haberine göre; 'Balyoz Güvenlik Harekat Planı' davası kapsamında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, Eski Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 77'si muvazzaf 102 asker hakkında tutulama kararı almıştı.





Odalarda temizlik başladı



Fırtına, Örnek, Saygun ve Doğan gibi üst düzey emekli generaller eğer yakalama kararına itirazları sonuç vermezse 9 bini aşkın kişinin kaldığı Silivri Cezaevi'ne konulacaklar. Mahkemenin geçen hafta verdiği tutuklama kararıyla Silivri Cezaevi yönetimi de alarma geçti. Cezaevi yetkilileri ve üst düzey askerler bir araya gelerek, alınacak tedbirleri gözden geçirdiler. Paşaların dubleks olan ve içerisinde TV, klima, buzdolabı bulunan 20-25 kişilik L4 ve L5 koğuşlarına konulması planlandı. Bu çerçevede koğuşlarda temizlik başlatıldı. Duvarlar boya-badana yapılırken, yatak ve çarşaflar da değiştirildi.





Veli Küçük yerinden olacak



Ancak L4 ve L5 koğuşlarında bir sorun var. Zira her iki koğuş da dolu. L5'te Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük tek başına kalırken L4 koğuşu da dolu. Şimdi her iki koğuşun da emekli orgeneraller için boşaltılması gündemde. Burada kalan tutuklular başka koğuşlara gönderilecek.





Silah arkadaşlarıyla aynı bahçede volta atacaklar



Tutuklanmaları halinde İbrahim Fırtına'nın Özden Örnek ile Ergin Saygun'un da Çetin Doğan ile aynı koğuşu paylaşması bekleniyor. Ancak komutanların kalmak istediği koğuş arkadaşlarını seçme hakları da olacak. Cezaevindeki yoğunluk nedeniyle, eğer karşı çıkmazlarsa orgenerallerin yanına tutuklu korgenerallerden bazıları da yerleştirilecek. Koğuş seçiminde rütbe ve kıdem sıralamasına dikkat edilecek. Korgeneraller aynı koğuşa konurken tümgeneral, tuğgeneral ve albaylar da rütbelerine göre bir koğuşta 16 Aralık tarihini bekleyecekler.





10 saat yoğun bakımda kaldı



'Balyoz' davasında hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Bodrum Havaalanı'nda gözaltına alınan emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tutulan Doğan'ın 10 saat sonra normal servise alındığı belirtildi. İstanbul'a gitmek için önceki gün Bodrum Havaalanı'na giden Doğan, hakkındaki yakalama emri nedeniyle havaalanı polisince alıkonuldu. Avukatlarının itirazı üzerine, bir polis memuruyla uçağa bindirilen Doğan, İstanbul'a getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Doğan, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle önce İstanbul Tıp Fakültesi'ne ardından da Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirme riski bulunduğu için yaklaşık 10 saat oğun bakımda tutulan Doğan, daha sonra normal servise alındı.





'Bazı polisler, asker korumalara saldırdı'



Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, gözaltı süreciyle ilgili, 'Müvekkilim, Bodrum'da 17.45 uçağına binerek İstanbul'a gelmek üzere evinden çıktıktan sonra havaalanında polisler tarafından, 'Sizi alıkoyacağız' şeklinde karşılandığını söyledi' dedi. Doğan'ın, polislere 'İstanbul'a gidiyorum. Haber verin orada alsınlar' şeklinde karşılık verdiğini belirten Ülgen, buna rağmen alıkoyma işleminin sürdüğünü kaydetti. Bunun üzerine Milas Başsavcılığının devreye girdiğini ve Doğan'ın polis nezaretinde İstanbul'a gönderildiğini ifade eden Ülgen, havaalanında bazı polislerin Doğan'ın asker korumalarına saldırdığını, birinin yumruklandığını söyledi.



