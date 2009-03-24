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Silivri Cezaevi BBG evine döndü

CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Silivri Cezaevindeki tutukluların 24 saat kamerayla kaydedildiğini öne sürdü.

24 Mart 2009 02:00

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Silivri Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı ortak alanların 24 saat kamerayla kaydedildiğini öne sürerek, "Bu uygulama, cezaevlerimizi giderek Biri Bizi Gözetliyor (BBG) evlerine dönüştürmüyor mu?" diye sordu.


Özdemir, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, geçen ay Silivri Cezaevi'ni ziyaret ettiklerini anımsattı.

Şimdiye kadar hiçbir ceza ve tutukevinde karşılaşmadıkları bir uygulamayı gördüklerini belirten Özdemir, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı ortak alanların 24 saat kamerayla kaydedildiğini ileri sürdü.

Özdemir, kamera kayıtlarını, kimlerin denetlediğini ve ne kadar süreyle saklandığını öğrenmek isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Kamera kayıtları kopyalanıp, keyfi olarak başkalarına verilebilir mi? Anayasa ve yasalarımızda özel yaşamın gizliliği ilkesi bu uygulamayla açıkça ihlal edilmiyor mu? Bir insanın 24 saatinin kamerayla denetleniyor olması, başlı başına bir işkence ve kötü muamele değil mi? Yapılan bu uygulama, cezaevlerimizi giderek BBG evlerine dönüştürmüyor mu?"

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