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Silivri Belediyesi hoparlöründen 'Başkan rüşvet parasıyla kumar oynuyor' anonsu

Anonsun henüz kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor

26 Nisan 2016 14:41

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar hakkında geçtiğimiz yıl çıkan kumar oynuyor iddiasına ilişkin belediyeden anons yapıldı. Silivri Belediyesi, daha sonra yaptığı bir açıklamayla anonsu yapan kişinin 'yalan, hakaret ve tehdit' gerekçesiyle cep telefonuna ve bilgisayarına savcılık tarafından el koyulduğunu duyurdu.

Silivri Belediyesi'nin ilan ve duyuru yapmak amacıyla kullandığı hoparlörlerden "Kumarbaz Özcan hizmet parasıyla kumar oynuyor" şeklinde anons yapıldı. Konu ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmazken, anonsun henüz kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor. 

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Basında “Belediye hoparlöründen anons: Başkan rüşvet parasıyla kumar oynuyor” başlığıyla yer alan haberin, ilçemizde yerel gazetecilik yapan ancak gazetecilik etiğinden nasibini almamış, daha önce de benzer çirkin eylem ve haberleri olan bir kişi tarafından yapıldığını düşünüyoruz.

 "Söz konusu kişi, ilçemizde vefat eden kişilerin cenaze bilgilerinin duyurulması konusunda anonslar yaptığımız sırada telsiz sistemiyle frekansa girerek, ağıza alınmayacak hakaretler ve yalan beyanlar sarf etmektedir. Bu kişi belediye çalışanlarımıza karşı hakaret ve tehdit içeren eylemlerinden dolayı da savcılığa şikâyet edilmiş, savcılık tarafından cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulmuştur.

"Habere konu olan anonsa girme eyleminin de bu kişi tarafından yapıldığını düşünerek, hakkında suç duyurusunda bulunup, yasal süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

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