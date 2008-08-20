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Spor

Şili'nin silahları Maldonado ve Tello

Güney Amerika temsilcisi Şili Milli Takımı'nda tanıdık iki isim Beşiktaşlı Tello ve F.Bahçeli Maldonado da forma giyiyor

20 Ağustos 2008 03:00

Ekvador ve Venezuela ile birlikte Copa America'yı kazanamayan 3 ülkeden biri olan Şili, İvan Zamorano ve Marcelo Salas'tan sonra yıldız oyuncu yetiştirememenin sıkıntısını yaşıyor. Futboldaki en büyük başarısı ise ev sahipliği yaptığı 1962 Dünya Kupası'nda ve 2000 Sydney Olimpiyatları'nda aldığı üçüncülük. Hemen hatırlatalım Sydney'de Zamorano gol kralı olmuştu.

G. Amerika'da Arjantin ve Brezilya gibi devlerin gölgesinde kalan Şili'nin futbol dünyasına kazandırdığı en büyük yıldızı Sevilla, Real Madrid ve İnter formalarını giyen İvan Zamorano'dur. Gol yollarında etkin bir isim olan Zamorano, 4 yıl formasını giydiği Real Madrid'de 77 gole imza attı. İnter'de ise Ronaldo ile girdiği 9 numara çekişmesi hafızalarda kaldı. 9 numaranın sahibi Ronaldo olunca, Zamorano 1+8 sırt numarasıyla top koşturdu. Kulüp kariyeri olarak Zamorano'nun gölgesinde kalan Marcelo Salas ise milli takım başarısında Zamorano'yu geride bıraktı. Lazio'da başarılı olan ancak Juventus'ta sıradan görüntü çizen Salas milli forma altında 37 gol atarak en çok gol atan oyuncu oldu.

Fenerbahçeli Maldonado ve Beşiktaşlı Tello'nun forma giydiği Şili, futbol tarihinin en büyük skandallarından birine de imza attı. Şili 1989 yılında, 1990 Dünya Kupası'na katılmak için Brezilya ile ünlü Maracana Stadı'nda karşılaşıyordu. Brezilya 1-0 önde iken, 67. dakikada Şili kalecisi Roberto Rojas başına bir meşale isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılmış ve Şili Milli Takımı güvenlik gerekçesiyle sahadan çekilmişti.

Maç sonunda yapılan televizyon analizleri sonucu, Roberto Rojas'ın aslında başına herhangi bir cismin isabet etmediği, kendisini meşalenin ortasına attığı ve eldivenlerinden çıkardığı bıçak ile kendisini kafasından bıçakladığı anlaşılınca Şili hükmen 3-0 yenik sayılmıştı. Bu olaydan dolayı FIFA, Şili Milli Takımı'nı 1994 Dünya Kupası elemelerinden men etmiş ve olayın kahramanı Roberto Rojas ise ömür boyu futbol karşılaşmalarından men cezası almıştı.

Arjantinli Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Şili'nin lakabı La Roja (Kırmızılar). Takımın öne çıkan isimleri ise Real Sociedad kalesini koruyan Claudio Bravo, B. Leverkusen'li Arturo Vidal, Reggina'lı Carlos Carmona, Villarreal'li Matias Fernandez, Udinese'li Alexis Sanchez ve Real Betis'li Mark Gonzalez. Milli takımda yeniden yapılanmaya giden Marcelo Bielsa, daha çok genç oyunculara şans verirken, kadroya 30 yaşın üstünde hiçbir oyuncu almamasıyla dikkat çekiyor.

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