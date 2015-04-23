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Dünya

Şili'nin güneyindeki 'Calbuco’ volkanı, 43 yıl aradan sonra tekrar uyandı

Endonezya'nın ardından Şili dünyanın en çok volkan bulunan ülkesi

23 Nisan 2015 10:48

Şili'nin güneyindeki 'Calbuco’ volkanı, 43 yıl aradan sonra  sessizliğini bozdu.

Aniden faaliyete geçen volkan, yüzlerce metre yükseklikte  gökyüzüne  kül ve duman püskürttü.

Bölge için kırmızı alarm veren yetkililer, volkanın  çevresindeki bin 500 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere götürdü.

Volkanın öncesinde uyarı vermeden büyük bir gürültüyle faaliyete geçtiği belirtildi.

Endonezya'nın ardından Şili dünyanın en çok volkan bulunan ülkesi. Ülkede, 2000'e yakın volkan bulunuyor ve bunlardan 90'nı aktif durumda.

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