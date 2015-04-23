Şili'nin güneyindeki 'Calbuco’ volkanı, 43 yıl aradan sonra tekrar uyandı

Şili'nin güneyindeki 'Calbuco’ volkanı, 43 yıl aradan sonra sessizliğini bozdu.

Aniden faaliyete geçen volkan, yüzlerce metre yükseklikte gökyüzüne kül ve duman püskürttü.

Bölge için kırmızı alarm veren yetkililer, volkanın çevresindeki bin 500 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere götürdü.

Volkanın öncesinde uyarı vermeden büyük bir gürültüyle faaliyete geçtiği belirtildi.

Endonezya'nın ardından Şili dünyanın en çok volkan bulunan ülkesi. Ülkede, 2000'e yakın volkan bulunuyor ve bunlardan 90'nı aktif durumda.