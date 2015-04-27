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Dünya

Şilili sanatçı, bu fotoğraf yüzünden hapse mahkûm oldu

Şilili sanatçı Evaristti, İzlanda’da bulunan Strokkur Gayzeri ’ne kırmızı gıda boyası karıştırdığı için hapis cezası aldı

27 Nisan 2015 17:31

Danimarka’da yaşayan 52 yaşındaki Şilili sanatçı Marco Evaristti, İzlanda’nın başkenti Reyjkjavik’in kuzey doğusuna 110 km uzaklıktaki Strokkur Gayzeri’ne kırmızı renkte gıda boyası döktüğü gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Evaristti’nin gıda boyası döktüğü gayzer kaynayarak patladığında açık pembe buhar yeryüzüne püskürdü. Sanatçı Gayzerin anlık görüntüsüyle ilgili internette video ve fotoğraf paylaştı. Ancak Şilili sanatçı bu gösteriyi gerçekleştirirken hiçbir yetkiliden izin almadı.

Sanatçı yaptığı çalışmayı “Bir ressam olarak ne yapıyorsam onu yaptım, ben doğanın üzerine resim yapan bir yeryüzü ressamıyım. Doğa kimseye ait değildir” diyerek savundu. Ancak çalışmayı Vandallık olarak değerlendiren İzlandalı yetkililer sanatçıyı 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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