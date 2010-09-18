Şilili madencilerin özgürlüklerine kavuşamasına az kaldı

T24 - Şili'de yaklaşık 2 aydır yerin 700 metre altında mahsur bulunan 33 madenciyi kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda umut verici bir gelişme yaşandı. Kurtarma tüneli açan delme makinelerinden biri 630 metre hedefine ulaşmayı başardı. Bu sadece birkaç metre daha altta bulunan madencilerin hiçbir aksilik yaşanmazsa 2 ya da 3 haftalık bir çalışmanın ardından kurtarılabileceği anlamına geliyor.



Madenciler kilo alırlarsa ölecekler





Şilili madencilerin hikâyesi film olacak





Artık yeraltında sigara içebilecekler





Göçük altındaki madencilerden ilk ses





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Yaklaşık 2 aydır yerin tam 700 metre altındalar...



Kimilerinin eşlerini aldattıkları ortaya çıktı bu süreçte, kimilerinin bebeği oldu, kimilerinin ise doğum günü.



Şili'de göçük altında kalan 33 madenci için bu kez umut verici bir gelişme var.



3 farklı planla yürütülen tünel açma çalışmalarında 630 metre derinliğe ulaşıldı.



Bu gelişme ile yerin 700 metre altındaki madencilerin beklenenden kısa sürede gün ışığına kavuşabilmesi olası.



"B Planı" adı verilen operasyon çerçevesinde, dev sondaj makinelerinden biri madencilerin bulunduğu galerinin üst kısmına kadar ulaştı.



Madencilerle iletişim sağlamak için gönderilen kamera sayesinde çalışmalar da net bir şekilde izlenebiliyor.



Şimdi ikinci aşamada 33 madencinin tek tek yukarı çekilebilmek için 630 metre derinliğe ulaşan 30 santimetre çapındaki tünelin 66 santimetreye kadar genişletilmesi gerekiyor.



Bu çalışmanın da en az 3 haftada tamamlanabileceği öngörülüyor.



Maden alanında kamp vuran ve bu kampa "Umut Kampı" adını veren madencilerin aileleri de haberi sevinçle karşıladı.



