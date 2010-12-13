-ŞİLİLİ MADENCİLERE JEST LONDRA (A.A) - 13.12.2010 - İngiltere Premier League takımlarından Manchester United, Şili'de bir maden ocağında iki ay mahsur kaldıktan sonra ekim ayında kurtarılan 26 madenciyi ağırlıyor. Kendi babası da madenci olan ve 17 yıl Manchester United forması giyen efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton tarafından ağırlanan Şilili madenciler, Old Trafford Stadı'nı gezerek, Charlton ile hatıra fotoğrafı çektirdi. ''Tüm dünya sizinle gurur duydu'' diyen Sir Charlton, madencilerin bu akşam Manchester United'la Arsenal arasında oynanacak maçı izleyeceklerini bildirdi. Şilili madencilerin Manchester ziyaretinin, takımın sponsorlarından biri olan Şili şarabı üreticisi Vina Concha Toro tarafından karşılandığı kaydedildi. İngiltere, ekim ayında maden göçüğü altında kalan 33 madencinin kurtarılmasına yardım etmişti. Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera, olayın ardından Londra'ya gelmiş ve İngiltere Başbakanı David Cameron'a teşekkür etmişti.