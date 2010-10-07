-ŞİLİLİ MADENCİLERE 110 METRE KALDI SANTİAGO (A.A) - 06.10.2010 - Şili'de bir madende mahsur kalan 33 madenciye ulaşmak için açılmaya çalışılan ''yardım kuyusunun'' 519 metre derinliğe indiği ve madencilere ulaşmak için sadece 110 metre kaldığı bildirildi. Kurtarma çalışmalarının başındaki mühendis Andres Sougarret, B planı çerçevesinde kullanılan delme makinesiyle 519 metreye indiklerini belirterek, ''Hedef 630 metre'' ifadesini kullandı. Başmühendis Sougarret, makinenin 24 saatten az bir zamanda 53 metre ilerlediğini de sözlerine ekledi. Şilili madenciler 5 Ağustostan bu yana mahsur kaldıkları yerin altından kurtarılmayı bekliyorlar.