Şilili madenciler Soma’ya gidecek

Şili'de 2010 yılında maden faciasında 50'nin üzerinde işçiyi yer altından kurtaran ekibin başındaki Rodrigo Reveco’yu (ortada) Türkiye’ye geldi. Reveco “Gerçekçi olmak gerekirse ne yazık ki Soma’da sahip olduğunuz şartlarla gereğince insanları kurtarmak çok zor" dedi. Luis Urzua ve Rodrigo Reveco'nun yarın Ankara'ya gidecekleri ardından da Çarşamba ve Perşembe günü Soma'da olacakları ve madenci yakınlarıyla görüşecekleri belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Demokrasi Denetçileri Derneği, Soma faciasının unutulmaması ve kazadan gerekli derslerin çıkarılması için, "Şili’yi hatırla Soma’yı unutma" adı altında etkinlik düzenledi. İstanbul'daki etkinlik kapsamında 2010 yılında Şili’de meydana gelen maden kazasında 69 gün sonra toprak altından kurtarılan madenci Luis Urzua ve kurtarma ekibinin lideri Rodrigo Reveco’yu Türkiye’ye geldi. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodrigo Reveco, “Gerçekçi olmak gerekirse ne yazık ki Soma’da sahip olduğunuz şartlar gereğince insanları kurtarmak çok zor" dedi.

Taksim’de bulunan Demokrasi Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şili’deki maden kazasındaki kurtarma ekibinin lideri Rodrigo Reveco, 5 Ağustos 2010 yılında meydana gelen kazada yaşadıkları tecrübeleri paylaşmaktan onur duyacağını belirti.

Ne yazık ki beklediğimiz uluslararası çağrı gerçekleşmedi

Rodrigo Reveco, Türkiye’deki kazayı duyduktan sonra Şili’deki kurtarma ekipleriyle ve Türkiye Konsolosluğu ile irtibata geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ama ne yazık ki beklediğimiz uluslararası çağrı gerçekleşmedi. Yaptığımız görüşmeler sonrası ne yazık ki aldığımız bilgiler tatmin edici olmadı. Öğrendiğime göre, Türkiye’de yapılan kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar uluslararası düzeydeki ekipmanlar değil. Burada başınıza gelen aslında Şili’de meydana gelen şeyden ders alınabilecek bir şeydi. Biz kazalar oldukça durumları düzeltmeye çalışırız ki kazalar hiç olmasın. Bu nedenle sahip olduğumuz bilgileri paylaşmalıyız ki kurtarmalarda başarılı olunsun. Daha önceki yıllarda da büyük kaza yaşadınız. Aynı şartlarda tekrar büyük bir kaza yaşadınız. Bu bir daha oluyorsa şartların iyileştirilmediği ya da aynı şartların devam ettiği anlamına gelir. Bizim buradaki görevimiz hangi hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi için neler yapılması gerektiğini belirtmek. Biz de daha önce büyük bir kaza yaşadık. Ama farkımız bizim bundan ders almış olmamız"

Dünyadaki madenlerde en büyük sorun kaçış yolu olmamasıdır

Rodrigo Reveco, “Yaşam odalarının önemi nedir ve Soma’daki madende yaşam odaları olsaydı durum ne olurduö şeklindeki soruya, “Çok basit bir kelime olarak yaşam odaları her şey. Gerçekçi olmak gerekirse ne yazık ki Soma’da sahip olduğunuz şartlar gereğince insanları kurtarmak çok zor. Kömür madenlerinde grizuyum gazı bulunmaktadır. Kokusuz, renksiz ve görüntüsüz bir gazdır. Ve çok mükemmel bir katildir. Kurtarma ekiplerinin arasında bu sessiz katil olarak bilinir. Ve gözlerinizi bir kez kapattığınız da ölmüş sayılırsınız. Dört bir tarafı olup tamamen çevrilmiş bir madende tek alternatif ölümdür. Dünyadaki madenlerde en büyük sorun kaçış yolu olmamasıdır" diye cevapladı.

Sizde kazanın büyüklüğü ve önemi öngörülemedi

Madenciliğin riskli bir iş olduğunu belirten Rodrigo Reveco, “Dünyadaki madenlerde her zaman kazalara karşı bir kurtarma ekibi vardır. Yaşam odalarından bağımsız olarak başka mobil olarak kurtarma ekipmanları bulunmaktadır. Sizdeki sorun ise ne yazık ki kazanın büyüklüğü ve önemi öngörülemedi. Eğer öyle olmasaydı bir tane bile olsa bir hayat daha kurtarılabilirdi" diye konuştu.

Bir soru üzerine Rodrigo Reveco, Ülkeler arasındaki kültür farklılıklarından dolayı siyasilerin olaylara farklı yaklaşımlar gösterebileceğini belirtti. Kaza sonrası basından polisin TOMA’larla insanlara müdahale ettiğini gördüklerini anlatan Rodrigo Reveco, “Bu olmamalı. Bu kontrolsüzlüktür. Bunun olması demek bir bütünlük yaşamıyor demektir. Kurtarma ekipleri arasında bunu şiddet döngüsü denir. Bu şiddeti görmek seni daha da öfkelendirir ve sen de bunu başkasına yansıtırsın. Bu böyle gider ve kontrolü kaybedersin" dedi.

Türkiye’de yaşam odaları olup olmadığını bilmiyorum

Toplantıda söz alan maden işçisi Luis Urzua, yaşam odalarının önemine vurgu yaparak,şunları söyledi:

"Çünkü oralarda ilk yardım ekipmanları, acil bir durumda madencilere müdahale edecek kişiler bulunur. Dünya genelinde 8 tip yaşam odaları vardır. Bu yaşam odalarından bazıları 4 gün yaşamayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye’de olup olmadığı bilmiyorum ya da konteyner şeklinde mi var bilmiyorum. Bu yaşam odaları kurtarma ekipleri gelene kadar yaşam için tasarlanmıştır. Biz madenciler olarak bu tür durumlara hazırlıklı olmalıyız ama bunun yanında işveren de bize bu tür bilgileri sağlamalı, acil bir durumda ne yapmalıyız. Daha önceki kazadan ders alınmalı ve her ölüm oranını minimuma indirmeye çalışmalıyız"

Soma'ya gidecekler

Luis Urzua ve Rodrigo Reveco'nun yarın Ankara'ya gidecekleri ardından da Çarşamba ve Perşembe günü Soma'da olacakları ve madenci yakınlarıyla görüşecekleri belirtildi.