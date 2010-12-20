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Dünya

Şilili madenciler Nakşibendi şeyhini ziyaret etti

33 Şilili madencilerin bir kısmı KKTC’de Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım’ı ziyaret etti.

20 Aralık 2010 02:00

T24 - 69 gün yerin 700 metre altında mahsur kaldıktan sonra kurtulan 33 Şilili madencilerin bir kısmı KKTC’de Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım’ı ziyaret etti.

Şili'de bir maden göçüğünde 69 gün toprağın 700 metre altında mahsur kalan 33 madenciden 4’ü KKTC’ye gelerek Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım’ı ziyaret etti.

Dünyanın farklı ülkelerine giden ve devlet liderlerini ziyaret eden Şilili madenciler, KKTC’de ise önde gelen din adamlarından Şeyh Nazım Kıbrısi’yi ziyaret ederek yaşadıklarını paylaştılar. Şilili madenciler ziyaretten duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Ömer Reygadas, Kıbrıs’a 4 gün önce geldiklerini belirterek, “Şeyh Nazım ile tanışmaya geldik çünkü o biz yerin altında mahsurken bizim için çok dua etti” dedi.

Reygadas, Şeyh Nazım’ın bildiği birçok insandan farklı olduğunu söyleyerek, onun tecrübelerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Dario Segovia da, Kıbrıs’ta insanların kendilerine sıcak yaklaştığını söyleyerek, en büyük amaçlarının Şeyh Nazım ile tanışmak olduğunu ve onunla tanışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kendisini ziyarete gelen işçiler için Şeyh Nazım, “Yerin 700 metre altında dua ettim onlara, bu kuvvet olmasa bir tanesi yaşamazdı, maddi imkanlarla bir günden fazla yaşayamazlardı, inanan kurtulur” dedi.


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