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Dünya

ŞİLİLİ MADENCİLER KURTARILMAYI BEKLİYOR SANTIAGO (A.A)

02 Eylül 2010 14:18

-ŞİLİLİ MADENCİLER KURTARILMAYI BEKLİYOR SANTIAGO (A.A) - 02.09.2010 - Şili'de, yerin 700 metre altında bir madende mahsur bulunan 33 madenciyi kurtarmak için yapılan delme işlemi, fay hattına rastlandığı için, açılan deliğin duvarlarının sağlamlaştırılması amacıyla birkaç saat durduruldu. Hükümet yetkilileri, kırık bölgeye denk gelen kuyu deliğinin çimentoyla sağlamlaştırılmasının ardından delme işlemine yeniden başlandığını belirterek, makinanın 30 metre derinliği çoktan geçtiğini kaydettiler. Çalışmaları koordine eden mühendis Andres Sougarret, kuyu çeperlerinde bu tip fay hatlarına özellikle ilk 100 metrede rastlanmasının doğal olduğunu belirterek, bunların büyük sorunlar çıkarmayacak küçük faylar olduğunu kaydetti. "Strata 950" tipi 30 tonluk güçlü bir delme makinası pazartesiden bu yana günlük 15 metre delme kapasitesiyle çalışıyor. Makinanın 702 metre uzunluğunda ve 66 santimetre çapında bir kuyu deliği açmasının ardından 5 Ağustosta meydana gelen çökmenin ardından, Santiago'nun 800 kilometre kuzeyinde bulunan San Jose'deki altın madeninde mahsur kalan madenciler tek tek yukarı çıkarılacak. Operasyonun 3 ila 4 ay sürmesi bekleniyor.

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