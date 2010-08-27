Şilili madenciler kilo alırlarsa ölecekler

T24 - Şili’de 5 Ağustos'tan bu yana yerin 700 metre altında mahsur kalan 33 madenci gönderdikleri bir videoyla, ailelerine iyi durumda olduklarının müjdesini verdiler. Şilili madenciler görüntülerde oldukça sağlıklı gözüktü, ancak yetkililer 4 ay sonra ulaşabilecekleri işçilere kilo almamaları konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde madenciler kendilerini kurtarmak için açılan deliğe sığamayacaklar.





GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLERLE İLK GÖRÜŞME/VİDEO





Yerin 700 metre altında mahsur kalan madencilere yiyecek-içecek ulaştırılan boruyla gönderilen kamerayla çekilen videoda, Şilili işçilerin neşeli ve sağlıklı görünmeleri endişeleri hafifletti.



Görüntüleri değerlendiren Şili Sağlık Bakanı da madencilerin gömleksiz, tıraşsız, zayıflamış ancak “makul derecede” sağlıklı göründüğünü söyledi.



Videoda madencilerden biri ne durumda olduklarını, “Burada her şeyi çok iyi organize ettik. Burada kendimizi eğlendiriyoruz, toplantılar yapıyoruz, planlar yapıyoruz. Dua da ediyoruz” sözleriyle ifade etti.



Şili'nin Copiapo kentindeki San Jose madeninde mahsur kalan 33 işçi için 66 santimetre çapında bir kaçış deliği açılmaya başladı. “Xtrata 950” isimli delgi, günde 20 metre kazabiliyor ve kaçış deliğinin tamamlanması 4 ay sürecek.

"Kilo almayın" uyarısı

Ancak yetkililer, madencilerin hareketsizlikten kilo alıp deliğe sığmamalarından endişe ediyor. Madencilere yiyecek ve mektup gönderilen küçük delikten bir de mezura gönderildi ve ölçülerini sürekli kontrol etmeleri istendi. Madencilerin tansiyonu, ateşi ve nabzı da doktor tarafından sürekli izleniyor. Doktor Javier Brand, “Onlara kilo almamaları ve kurtarma anında enerjik olmaları için sürekli egzersiz yapmalarını önerdim” dedi.



Açılan 6 ayrı 15 cm’lik delikten madencilere yiyecek, içecek ve oksijen gönderiliyor. Yollanan ilk yiyecek paketine, işçilerin protein ve vitamin ihtiyacının karşılanması için çikolata ve vanilyalı çorba konuldu. Madencilerin hem kilo almasından hem de besinsiz kalarak güçsüz düşmesinden korkuluyor. Madencilere, şarkı söyleyip oyun oynamaları tavsiye edildi, ruh sağlıkları için de sakinleştirici yollandı.



Maden kazası 5 Ağustos'ta meydana gelmişti. Madenciler, oksijen, gıda gibi ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan sığınağa ulaştıkları için bu süre içinde hayatta kalmayı başarabildiler.



Çöken altın ve bakır madeninde 688 metre derinliğe pazar günü yeni bir sonda gönderen kurtarma ekipleri, madencilerden, “Hepimiz, 33'ümüz de sığınakta iyi durumdayız” yazılı bir not almışlardı.